Traffico Roma del 14-02-2020 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER INCDENTE CODE TRA LA
CASSIA VEIENTANA E LA CASSIA , PROSEGUENDO POI PER TRAFFICO RALLENTAMENTI
E A TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
INCIDENE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, LUNGHE CODE TRA TRIONFALE E AURELIA
, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E LO
SVINCOLO A24
SUL PERCORSO URBANO A24 ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA
TANGENZIALE EST E VIALE TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN
USCITA DA ROMA E IN DIREZIOEN ROMA CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST
SULLA TANGENZAILE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA
A VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO A24
INCIDENTI CON CON RALLENTAMENTI SU VIA DI GROTTAROSSA INCROCIO CON VIA DEL
FOSSO DI POGGIO E SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA VIA LA NEBBIA
ALTRO INCIDENETE CON FILE SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA MILLEVOI
CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTA’. SI STA’ PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE DOPO UN
INCIDENTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma