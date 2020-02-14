Traffico Roma del 14-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
SALARIA E CASSIA BISS E PIU’ AVANTI PER TRAFFICO FILE TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E APPIA.
INCIDENTE SU VIA ARDEATINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MILLEVOI IN DIREZIONE
DEL RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLATANGENZIALE, IN FILA
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE E
SUCCESSIVAMENTE FINO A V.LE CASTRENSE..
RESTA CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. SI STA’ PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO
STRADALE DOPO UN INCIDENTE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO
FERROVIARIO TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E LA STAZIONE TERMINI
NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEL TRAFFICO CONGESTIONATO NELLA ZONA DI PORTA
MAGGIORE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma