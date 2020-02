Traffico Roma del 14-02-2020 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

SALARIA E CASSIA BISS E PIU’ AVANTI PER TRAFFICO FILE TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

BUFALOTTA E APPIA.

INCIDENTE SU VIA ARDEATINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MILLEVOI IN DIREZIONE

DEL RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLATANGENZIALE, IN FILA

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE E

SUCCESSIVAMENTE FINO A V.LE CASTRENSE..

RESTA CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. SI STA’ PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO

STRADALE DOPO UN INCIDENTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO

FERROVIARIO TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E LA STAZIONE TERMINI

NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEL TRAFFICO CONGESTIONATO NELLA ZONA DI PORTA

MAGGIORE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma