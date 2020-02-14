Traffico Roma del 14-02-2020 ore 20:00
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DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E A
TRATTI CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI , PER
INCIDENTE FILE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E DINUOVO PER TRAFFICO
RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO A24 E L’APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLATANGENZIALE, IN FILA
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE E
SUCCESSIVAMENTE FINO A V.LE CASTRENSE..
RIAPERTA LA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTA’. SI STAVA PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE
DOPO UN INCIDENTE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO
FERROVIARIO TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E LA STAZIONE TERMINI
NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEL TRAFFICO CONGESTIONATO NELLA ZONA DI PORTA
MAGGIORE.
SULLA TANGENZIALE EST LAVORI DI NOTTE DALLE 22 E FINO ALLE 6 DI
DOMATTINA TRA VIA NOMENTANA E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE SALARIA,
CHIUSA DI CONSEGUENZA LA RAMPA DI IMMISSIONE DALLA NOMENTANA PER LA
TANGENZIALE DIREZIONE STADIO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma