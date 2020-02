Traffico Roma del 14-02-2020 ore 20:00

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E A

TRATTI CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI , PER

INCIDENTE FILE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E DINUOVO PER TRAFFICO

RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO A24 E L’APPIA

IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLATANGENZIALE, IN FILA

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE E

SUCCESSIVAMENTE FINO A V.LE CASTRENSE..

RIAPERTA LA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA RUBELLIA IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTA’. SI STAVA PROVVEDENDO ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE

DOPO UN INCIDENTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO

FERROVIARIO TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E LA STAZIONE TERMINI

NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEL TRAFFICO CONGESTIONATO NELLA ZONA DI PORTA

MAGGIORE.

SULLA TANGENZIALE EST LAVORI DI NOTTE DALLE 22 E FINO ALLE 6 DI

DOMATTINA TRA VIA NOMENTANA E VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE SALARIA,

CHIUSA DI CONSEGUENZA LA RAMPA DI IMMISSIONE DALLA NOMENTANA PER LA

TANGENZIALE DIREZIONE STADIO.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma