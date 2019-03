Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:50

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E

L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN

INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SV DI CASAL DEL MARMO E DI VIA DEL PESCACCIO ,

NEL QUADRANTE EST CODE PER TRAFFICO DA LA RUSTICA ALLA TIBURTINA

CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.

SI STA IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLE VALLI A VIALE DEI

CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICOIN COLONNA A TRATTI SULLA VIA AURELIA E SU VIA AURELIA ANTICA

SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

SULLA FLAMINIA FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO

SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE

SULLA VIA APPIA NUOVA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, ANCHE PER LA CHIUSURA DEL

SOTTOPASSO.

SULLA PONTINA DALLO SV MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA

TRAFFICO RALLENTATO PER TRE INCIDENTI IN CITTA’: UNO IN VIALE JONIO IN

PROX DI VIA MONTECASSINO, UNO IN VIA DI MARCO SIMONE AL’INTERSEZIONE CON

VIA DI CASAL BIANCO ED UN TERZO IN VIALE EGEO ALLL’EUR IN PROX DI PIAZZALLE

FERRUCCIO PARRI

IN MATTINATA IN VIA MOLISE’ PREVISTO UN PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI I DISAGI IN ZONA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma