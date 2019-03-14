Traffico Roma del 14-03-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 7:50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E
L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN
INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SV DI CASAL DEL MARMO E DI VIA DEL PESCACCIO ,
NEL QUADRANTE EST CODE PER TRAFFICO DA LA RUSTICA ALLA TIBURTINA
CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.
SI STA IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLE VALLI A VIALE DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICOIN COLONNA A TRATTI SULLA VIA AURELIA E SU VIA AURELIA ANTICA
SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
SULLA FLAMINIA FINO A VIALE DI TOR DI QUINTO
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE
SULLA VIA APPIA NUOVA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, ANCHE PER LA CHIUSURA DEL
SOTTOPASSO.
SULLA PONTINA DALLO SV MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA
TRAFFICO RALLENTATO PER TRE INCIDENTI IN CITTA’: UNO IN VIALE JONIO IN
PROX DI VIA MONTECASSINO, UNO IN VIA DI MARCO SIMONE AL’INTERSEZIONE CON
VIA DI CASAL BIANCO ED UN TERZO IN VIALE EGEO ALLL’EUR IN PROX DI PIAZZALLE
FERRUCCIO PARRI
IN MATTINATA IN VIA MOLISE’ PREVISTO UN PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI I DISAGI IN ZONA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma