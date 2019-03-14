Traffico Roma del 14-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SULLA ROMA FIUMICINO RALELNTAMENTI DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO L’EUR
SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
E LA PRENESTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN
INCIDENTE TRA VIA LA PISANA NA E LA COLOMBO
CODE DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E
LUNGHE CODE IN TANGENZIALE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA SALARIA E COLLINA
FLEMING VERSO IL FORO ITALICO
TRAFFICO RALLENTATO PER DIVERSI INCIDENTI IN CITTA’: IL PRIMO SU VIA DEL
CIRCO MASSIMO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GRECA
ANCORA UN INCIDENTE IN ZONA TORRE SPACCATA SU VIA DAVIDE CAMPARI
ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPPASSO ED UN ULTIMO IN VIA IGNAZIO SILONE AL
LAURENTINO ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE LIPPARINI
SULLA VIA DEL MARE PROVOCA FREQUENTI RIPERCUSSIONI LA CHIUSURA DEL
SOTTOPASSO DI ACILIA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO ALL’INIZIO DELLA
PROSSIMA SETTIMANA, LUNEDÌ 18 MARZO.
IN MATTINATA INVECE IN VIA MOLISE’ PREVISTO UN PRESIDIO DAVANTI AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI I DISAGI IN ZONA
PER CHI SI SPOSTA SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO E’RIPRISTINATO IL
SERVIZIO SULL’INTERA TRATTA PER UN INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO ALLA
STAZIONE FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma