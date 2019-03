Traffico Roma del 14-03-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 15:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONPOMERIGGIO

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA FINO A CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN

CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA LAURENTINA ALLA VIA

APPIA.

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA

CAMPANIA

INCIDENTE ANCHE IN PRATI: RALLENTAMENTI IN VIA LEONE IV AL BIVIO CON VIA

CANDIA

DIFFICOLTAÌ DI CIRCOLAZIONE ALL’EUR PER INCIDENTE IN VIALE EUROPA ALTEZZA

VIA TUPINI

RALLENTAMENTI IN VIA DI VIGNA MURATA AL BIVIO CON VIA LAURENTINA. ANCHE IN

QUESTO CASIO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA EL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST,

DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQYUILA E DA VIA PRENESTINA A

VIALE CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

E SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CILICIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma