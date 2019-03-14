Traffico Roma del 14-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMAGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONPOMERIGGIO
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA FINO A CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN
CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA LAURENTINA ALLA VIA
APPIA.
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA
CAMPANIA
INCIDENTE ANCHE IN PRATI: RALLENTAMENTI IN VIA LEONE IV AL BIVIO CON VIA
CANDIA
DIFFICOLTAÌ DI CIRCOLAZIONE ALL’EUR PER INCIDENTE IN VIALE EUROPA ALTEZZA
VIA TUPINI
RALLENTAMENTI IN VIA DI VIGNA MURATA AL BIVIO CON VIA LAURENTINA. ANCHE IN
QUESTO CASIO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA EL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST,
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQYUILA E DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
E SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CILICIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma