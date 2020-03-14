Traffico Roma del 14-03-2020 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DI ROMA, NESSUN DISAGIO AL MOMENTO.
CHIUSA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO
LAURENTINA. METRO B CHE IN QUESTA TRATTA RESTERÀ CHIUSA PER L’INTERA
GIORNATA. LINEA REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO
E REBIBBIA. TRASPORTO PUBBLICO CHE IN QUESTO STATO DI EMERGENZA TERMINERÀ
PRIMA IL SERVIZIO: MEZZI IN STRADA FINO ALLE 21. DALLE 21 STOP PER TUTTE LE
LINEE COMPRESI I BUS NOTTURNI.
SONO APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENTRO
STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO.
– EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE
NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma