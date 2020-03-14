Traffico Roma del 14-03-2020 ore 09:00
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CON GLI SPOSTAMENTI CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, NON CI SONO
DISAGI DI TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA. SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER
NECESSITÀ. PER CHI PUÒ CIRCOLARE, SONO APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; MENTRE È CHIUSO
L’AEROPORTO DI CIAMPINO.
ED È CHIUSA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO
LAURENTINA. CHIUSURA CHE DURERÀ L’INTERA GIORNATA. SONO INVECE IN SERVIZIO
I TRENI TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA.
TRASPORTO PUBBLICO CHE IN QUESTO STATO DI EMERGENZA ALLE 21 TERMINERÀ IL
SERVIZIO. DALLE 21 STOP PER TUTTI I MEZZI COMPRESI I BUS NOTTURNI.
– EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE
NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma