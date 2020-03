Traffico Roma del 14-03-2020 ore 09:00

CON GLI SPOSTAMENTI CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, NON CI SONO

DISAGI DI TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA. SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER

NECESSITÀ. PER CHI PUÒ CIRCOLARE, SONO APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; MENTRE È CHIUSO

L’AEROPORTO DI CIAMPINO.

ED È CHIUSA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO

LAURENTINA. CHIUSURA CHE DURERÀ L’INTERA GIORNATA. SONO INVECE IN SERVIZIO

I TRENI TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA.

TRASPORTO PUBBLICO CHE IN QUESTO STATO DI EMERGENZA ALLE 21 TERMINERÀ IL

SERVIZIO. DALLE 21 STOP PER TUTTI I MEZZI COMPRESI I BUS NOTTURNI.

– EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI

CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI

SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE

NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL

MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma