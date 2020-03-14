Traffico Roma del 14-03-2020 ore 12:30
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SPOSTAMENTI CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, TRAFFICO SCORREVOLE –
NESSUN DISAGIO – SULLE STRADE DI ROMA. SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER
NECESSITÀ. APERTE, PER CHI PUÒ CIRCOLARE, LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL
CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; MENTRE RICORDIAMO CHE È
CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO.
E PER LAVORI CHIUSA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO
PRETORIO LAURENTINA. CHIUSURA CHE DURERÀ L’INTERA GIORNATA. IN SERVIZIO I
TRENI MA SOLO TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI JONIO E REBIBBIA.
LAVORI IN CORSO SULLA PANORAMICA, AL MOMENTO CHIUSA AL TRAFFICO NELLA
CORSIA A SALIRE DA PIAZZALE CLODIO ALLA VIA TRIONFALE. PER MEZZOGIORNO, LA
RIAPERTURA.
– EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE
NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma