Traffico Roma del 14-03-2020 ore 14:30

NESSUN DISAGIO – IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SU TUTTE LE

CONSOLARI NONCHÉ SUL RACCORDO ANULARE, SPOSTAMENTI CONDIZIONATI

DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, TRAFFICO DUNQUE SCORREVOLE. SPOSTAMENTI

CONSENTITI SOLO PER NECESSITÀ. APERTE, PER CHI PUÒ CIRCOLARE, LE ZONE A

TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; MENTRE

RICORDIAMO CHE È CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO.

INIZIA DA OGGI UNA RIDUZIONE DELL’ OFFERTA DEL TRASPORTO PUBBLICO. ULTIME

CORSE DI METRO, BUS E TRAM ALLE 21. OLTRE AL TERMINE ANTICIPATO, CAMBIA LA

PROGRAMMAZIONE CON ORARI DA CORSE ESTIVE. DIVERSO IL DISCORSO DELLA LINEA B

DELLA METROPOLITANA, CHIUSA OGGI E DOMENICA – TUTTO IL GIORNO – TRA CASTRO

PRETORIO E LAURENTINA, PER IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO

SAMBIO METROB/METRO C ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI

• EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: SE TI SPOSTI CON L’AUTO O

CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE.

PER INFORMAZIONI UFFICIALI CONSULTA I SITI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE.

