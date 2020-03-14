Traffico Roma del 14-03-2020 ore 15:30
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NULLA E’CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE TRAFFICO DUNQUE
SCORREVOLE, SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER NECESSITÀ, A CAUSA
DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.
APERTE, PER CHI PUÒ CIRCOLARE, LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO
STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; MENTRE RICORDIAMO CHE È CHIUSO
L’AEROPORTO DI CIAMPINO.
DA OGGI TERMINA IN ANTICIPO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ALLE 21 LE
ULTIME CORSE DI METRO, BUS E TRAM. ATTIVI INOLTRE ORARI DA CORSE ESTIVE.
MENTRE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA, OGGI E DOMENICA – RESTA CHIUSA TUTTO
IL GIORNO – TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, PER I LAVORI LEGATI ALLA
REALIZZAZIONE DELLO SAMBIO METROB/METRO C ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI
• EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE, IN TUTTA
ITALIA RESTANO CHIUSI MUSEI, CINEMA, TEATRI, SCUOLE E UNIVERSITÀ
ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL
SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER
LA PROTEZIONE CIVILE
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma