Traffico Roma del 14-03-2020 ore 17:00

NULLA E’CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE TRAFFICO DUNQUE

SCORREVOLE, SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER NECESSITÀ, A CAUSA

DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.

APERTE, PER CHI PUÒ CIRCOLARE, LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO

STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE; MENTRE RICORDIAMO CHE È CHIUSO

L’AEROPORTO DI CIAMPINO.

DA OGGI TERMINA IN ANTICIPO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ALLE 21 LE

ULTIME CORSE DI METRO, BUS E TRAM. ATTIVI INOLTRE ORARI DA CORSE ESTIVE.

MENTRE LA LINEA B DELLA METROPOLITANA, OGGI E DOMENICA – RESTA CHIUSA TUTTO

IL GIORNO – TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, PER I LAVORI LEGATI ALLA

REALIZZAZIONE DELLO SAMBIO METROB/METRO C ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI

• EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE, IN TUTTA

ITALIA RESTANO CHIUSI MUSEI, CINEMA, TEATRI, SCUOLE E UNIVERSITÀ

ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL

SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER

LA PROTEZIONE CIVILE

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma