Traffico Roma del 14-03-2020 ore 17:30
Più informazioni su
TRAFFICO CONDIZIONATO DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, IN QUESTE ORE NON CI SONO
DISAGI SULLE STRADE DI ROMA.
SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER NECESSITÀ. PER CHI PUÒ CIRCOLARE, SONO
APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI
TRASTEVERE;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO
CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO;
E DA OGGI TERMINA IN ANTICIPO IL SERVIZIO DI METRO, BUS E TRAM CON LE
ULTIME CORSE ALLE ORE 21. ATTIVI INOLTRE ORARI DA CORSE ESTIVE. MENTRE
SULLA LINEA METRO B, OGGI E DOMENICA – RESTA CHIUSO TUTTO IL GIORNO – IL
TRATTO CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER I LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE
DELLO SAMBIO METROB/METRO C ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI
• EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA:
CHI SI SPOSTA SENZA UN VALIDO MOTIVO DI LAVORO, SALUTE O DI NECESSITÀ
OLTRE A METTERE IN SERIE PERICOLO LA PROPRIA SALUTE E QUELLA DI AMICI
E PARENTI, RISCHIA L’ARRESTO FINO A 3 MESI O UN’AMMENDA FINO A 206
EURO ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO
DISPONIBILI SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma