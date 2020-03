Traffico Roma del 14-03-2020 ore 18:30

IN PRIMO PIANO LL’EMERGENZA CORONAVIRUS, SULLE STRADE DELLA CAPITALE IL

TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE ASSENTE

SONO APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E

DI TRASTEVERE, PER CHI DEVE CIRCOLARE PER NECESSITÀ

SUL FRONTE DEL TRASPORTO

PER LA GESTIONE DEL CONTAGIO, CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO;

RIMODULATO NEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA.

E DA OGGI TERMINA IN ANTICIPO IL SERVIZIO DI METRO, BUS E TRAM CON LE

ULTIME CORSE ALLE ORE 21. ATTIVI INOLTRE ORARI DA CORSE ESTIVE. MENTRE

SULLA LINEA METRO B, OGGI E DOMENICA – RESTA CHIUSO TUTTO IL GIORNO – IL

TRATTO CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER I LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE

DELLO SAMBIO METROB/METRO C ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI

• EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA:

• SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI FUTURI, MEZZI PUBBLICI RIDOTTI NELLE

CITTÀ ITALIANE E NUOVE REGOLE DI ACCESSO SU BUS E TRAM : SALITA E

DISCESA SOLO DALLE PORTE CENTRALI E POSTERIORI; STOP ALLA VENDITA A

BORDO DEI BIGLIETTI; INTENSIFICATE LE SANIFICAZIONI SU BUS, TRAM E

TRENI

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma