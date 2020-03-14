Traffico Roma del 14-03-2020 ore 18:30
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IN PRIMO PIANO LL’EMERGENZA CORONAVIRUS, SULLE STRADE DELLA CAPITALE IL
TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE ASSENTE
SONO APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO, DEL TRIDENTE E
DI TRASTEVERE, PER CHI DEVE CIRCOLARE PER NECESSITÀ
SUL FRONTE DEL TRASPORTO
PER LA GESTIONE DEL CONTAGIO, CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO;
RIMODULATO NEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA.
E DA OGGI TERMINA IN ANTICIPO IL SERVIZIO DI METRO, BUS E TRAM CON LE
ULTIME CORSE ALLE ORE 21. ATTIVI INOLTRE ORARI DA CORSE ESTIVE. MENTRE
SULLA LINEA METRO B, OGGI E DOMENICA – RESTA CHIUSO TUTTO IL GIORNO – IL
TRATTO CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PER I LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE
DELLO SAMBIO METROB/METRO C ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI
• EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA:
• SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI FUTURI, MEZZI PUBBLICI RIDOTTI NELLE
CITTÀ ITALIANE E NUOVE REGOLE DI ACCESSO SU BUS E TRAM : SALITA E
DISCESA SOLO DALLE PORTE CENTRALI E POSTERIORI; STOP ALLA VENDITA A
BORDO DEI BIGLIETTI; INTENSIFICATE LE SANIFICAZIONI SU BUS, TRAM E
TRENI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma