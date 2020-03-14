Traffico Roma del 14-03-2020 ore 19:30
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TRAFFICO ASSENTE SULLE STRADE DELLA CAPITALE SPOSTAMENTI CONDIZIONATI
DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS,
A CHI DEVE CIRCOLARE PER NECESSITÀ APERTE LE Z T L DEL CENTRO STORICO, DEL
TRIDENTE E DI TRASTEVERE,
CONSUETI ORARI PER QUELLE NOTTURNE DEL FINE SETTIMANA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO
PER LA GESTIONE DEL CONTAGIO, CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO;
RIMODULATO NEL LAZIO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE REGIONALI DI TRENITALIA.
E DA OGGI TERMINA IN ANTICIPO IL SERVIZIO DI METRO, BUS E TRAM CON LE
ULTIME CORSE ALLE ORE 21. ATTIVI INOLTRE ORARI DA CORSE ESTIVE. MENTRE
SULLA LINEA METRO B, OGGI E DOMENICA – RESTA CHIUSO TUTTO IL GIORNO PER
LAVORI – IL TRATTO CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
• EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA:
· SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI FUTURI, MEZZI PUBBLICI RIDOTTI
NELLE CITTÀ ITALIANE E NUOVE REGOLE DI ACCESSO SU BUS E TRAM : SALITA
E DISCESA SOLO DALLE PORTE CENTRALI E POSTERIORI; STOP ALLA VENDITA A
BORDO DEI BIGLIETTI; INTENSIFICATE LE SANIFICAZIONI SU BUS, TRAM E
TRENI
PER QUESTA SERA È TUTTO
AUTORE: DONATELLA RUSSO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma