Traffico Roma del 14-04-2019 ore 07:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE

TESTACCIO IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.

CHIUSA DALLE 08.00 ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO DI ZONA.

CORSA PODISTICA, INVECE, DI 10 KM A COLLI ANIENE, GIUNTA QUEST’ANNO ALLA

SUA QUARANTESIMA EDIZIONE, SEGUITA IN CONTAMPORANEA DA UNA GARA NON

COMPETITIVA DEDICATA AI BAMBINI.

CHIUSO DALLE 07.00, A TERMINE MANIFESTAZIONE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI

DA VIA CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 075, 309, 450, 451 E 508.

PARTITE ALL’EUR DOPO L’ E-PRIX LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO

CITTADINO.

LA C. COLOMBO RESTERÀ CHIUSA FINO A DOMATTINA TRA VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE LE LINEE BUS

DI ZONA. SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE

STURZO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE.

