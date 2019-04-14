Traffico Roma del 14-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 07:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE
TESTACCIO IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.
CHIUSA DALLE 08.00 ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO DI ZONA.
CORSA PODISTICA, INVECE, DI 10 KM A COLLI ANIENE, GIUNTA QUEST’ANNO ALLA
SUA QUARANTESIMA EDIZIONE, SEGUITA IN CONTAMPORANEA DA UNA GARA NON
COMPETITIVA DEDICATA AI BAMBINI.
CHIUSO DALLE 07.00, A TERMINE MANIFESTAZIONE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI
DA VIA CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 075, 309, 450, 451 E 508.
PARTITE ALL’EUR DOPO L’ E-PRIX LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO
CITTADINO.
LA C. COLOMBO RESTERÀ CHIUSA FINO A DOMATTINA TRA VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE LE LINEE BUS
DI ZONA. SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE
STURZO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma