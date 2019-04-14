Traffico Roma del 14-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 08:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
DA SEGNALARE TUTTAVIA UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO ALTEZZA PIAZZALE
DELLE BELLE ARTI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI
IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE
TESTACCIO IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.
CHIUSA DALLE 08.00 ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.
CORSA PODISTICA, INVECE, DI 10 KM A COLLI ANIENE, GIUNTA QUEST’ANNO ALLA
SUA QUARANTESIMA EDIZIONE, SEGUITA IN CONTAMPORANEA DA UNA GARA NON
COMPETITIVA DEDICATA AI BAMBINI.
GIÀ CHIUSO FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI
DA VIA CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 075, 309, 450, 451 E 508.
DIVERSE QUESTA MATTINA IN CITTÀ LE PROCESSIONI IN OCCASIONE DELLA DOMENICA
DELLE PALME: TRA LE TANTE RICORDIAMO QUELLE DEI QUARTIERI DI MONTEVERDE,
CENTOCELLE, TOR DE SCHIAVI, TORREVECCHIA E QUELLA DEL CENTRO CON PARTENZA
QUEST’ULTIMA ALLE 10.00 DALLA PARROCCHIA DI SANT’ANDREA AL QUIRINALE PER
RAGGIUNGERE LA BASILICA DI SAN VITALE PASSANDO PER VIA GENOVA E VIA
NAZIONALE.
PARTITE ALL’EUR LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
HA OSPITATO IERI LA FORMULA E.
CHIUSA FINO A DOMATTINA LA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E
VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI
ZONA. SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE STURZO
FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma