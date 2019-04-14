Traffico Roma del 14-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 09:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA
DELLA CAPITALE.
A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUI BINARI DEL TRAM IN VIA LABICANA
SOSPESI I SERVIZI DEI TRAM 3 E 8.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE
TESTACCIO IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.
CHIUSA FINO ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.
CORSA PODISTICA, INVECE, DI 10 KM A COLLI ANIENE, GIUNTA QUEST’ANNO ALLA
SUA QUARANTESIMA EDIZIONE, SEGUITA IN CONTAMPORANEA DA UNA GARA NON
COMPETITIVA DEDICATA AI BAMBINI.
CHIUSO, FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI DA
VIA CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 075, 309, 450, 451 E 508.
ALLE ORE 10.00 SANTA MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME CON PAPA FRANCESCO
IN PIAZZA SAN PIETRO SEGUITA ALLE ORE 12.00 DALLA CONSUETA RECITA
DELL’ANGELUS. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE
LA BASILICA FINO A TERMINE EVENTO.
PARTITE ALL’EUR LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
HA OSPITATO IERI LA FORMULA E.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMATTINA LA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE ANCHE LE
LINEE BUS DI ZONA. SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A
PIAZZALE STURZO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma