Traffico Roma del 14-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 10:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SUI BINARI DEL TRAM IN VIA LABICANA: TORNATI
IN REGOLARE SEVIZIO I TRAM 3 E 8.
IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE
TESTACCIO IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.
CHIUSA FINO ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.
CORSA PODISTICA, INVECE, DI 10 KM A COLLI ANIENE, GIUNTA QUEST’ANNO ALLA
SUA QUARANTESIMA EDIZIONE, SEGUITA IN CONTAMPORANEA DA UNA GARA NON
COMPETITIVA DEDICATA AI BAMBINI.
CHIUSO, FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI DA
VIA CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 075, 309, 450, 451 E 508.
SANTA MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME CON PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN
PIETRO SEGUITA ALLE ORE 12.00 DALLA CONSUETA RECITA DELL’ANGELUS.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA
FINO A TERMINE EVENTO.
DIVERSE QUESTA MATTINA IN CITTÀ LE PROCESSIONI IN OCCASIONE DELLA DOMENICA
DELLE PALME: TRA LE TANTE RICORDIAMO QUELLE DEI QUARTIERI DI MONTEVERDE,
CENTOCELLE, TOR DE SCHIAVI, TORREVECCHIA E QUELLA DEL CENTRO,
QUEST’ULTIMA PARTITA ALLE ORE 10.00 DALLA PARROCCHIA DI SANT’ANDREA AL
QUIRINALE PER RAGGIUNGERE LA BASILICA DI SAN VITALE PASSANDO PER VIA
GENOVA E VIA NAZIONALE.
PARTITE ALL’EUR LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
HA OSPITATO IERI LA FORMULA E.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMATTINA LA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE ANCHE LE
LINEE BUS DI ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma