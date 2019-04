Traffico Roma del 14-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 11:20 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL

ROMANO, IN DIREZIONE DI POMEZIA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA IL GRA E VIA DI

CASTEL DI LEVA.

IN PIENO SVOLGIMENTO PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE TESTACCIO

IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.

CHIUSA FINO ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.

SI STA CORRENDO, INVECE, A COLLI ANIENE LA 40^ EDIZIONE DELLA MARATONINA

DELLA COOPERAZIONE/CORRIFLAVIO: GARA PODISTICA DI 10 KM, SEGUITA IN

CONTAMPORANEA DALLA STRACOLLIANIENE, GARA NON COMPETITIVA DEDICATA AI

BAMBINI.

CHIUSO, FINO A TERMINE MANIFESTAZIONE , VIALE ETTORE FRANCESCHINI DA VIA

CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 075, 309, 450, 451 E 508.

PARTITE ALL’EUR LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE

HA OSPITATO IERI LA FORMULA E.

CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMATTINA LA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE ANCHE LE

LINEE BUS DI ZONA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma