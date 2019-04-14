Traffico Roma del 14-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 12:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATO IL GRA CON RALLENTAMENTI TRA APPIA E ARDEATINA NELLE DUE
DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA ARDEATINA TRA IL GRA E VIA DI
CASTEL DI LEVA.
IN PIENO SVOLGIMENTO PER GLI AMANTI DEL MINIVOLLEY NEL QUARTIERE TESTACCIO
IL “4° TROFEO MONTE DEI COCCI”.
CHIUSA FINO ALLE 13.00 PIAZZA TESTACCIO.
SI STA CORRENDO, INVECE, A COLLI ANIENE LA 40^ EDIZIONE DELLA MARATONINA
DELLA COOPERAZIONE/CORRIFLAVIO: GARA PODISTICA DI 10 KM, SEGUITA IN
CONTAMPORANEA DALLA STRACOLLIANIENE, GARA NON COMPETITIVA DEDICATA AI
BAMBINI. TERMINE MANIFESTAZIONE PREVISTO PER LE 14.00.
CHIUSO NEL FRATTEMPO, FINO A CESSATE ESIGENZE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI
DA VIA CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
PROGRAMMATA PER IL POMERIGGIO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO: I PARTECIPANTI
SI MUOVERANNO ALLE 14.00 DA PIAZZA PECCHIAI PER POI FARVI RITORNO DOPO
AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI. PREVISTE CHIUSURE E
DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
DEVIAZIONI ANCHE PER LINEE BUS 412, 544 E 558.
TERMINE MANIFESTAZIONE PREVISTO PER LE ORE 18.00.
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PARTITE ALL’EUR LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
HA OSPITATO IERI LA FORMULA E.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMATTINA LA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE ANCHE LE
LINEE BUS DI ZONA. SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A
PIAZZALE STURZO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma