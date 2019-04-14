Traffico Roma del 14-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 13:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN CORSO.
ANCORA IN SVOLGIMENTO A COLLI ANIENE LA 40^ EDIZIONE DELLA MARATONINA DELLA
COOPERAZIONE/CORRIFLAVIO, IL TERMINE è PREVISTO PER LE 14.00.
CHIUSO , FINO A CESSATE ESIGENZE, VIALE ETTORE FRANCESCHINI DA VIA
CORSANEGO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
A CENTOCELLE RICORDIAMO CHE DALLE 14:00 ALLE 18:00 AVRà LUOGO UN’ALTRA
MANIFESTAZIONE CON CORTEOCHE PARTENDO DA PIAZZA PECCHIAI VI FARà RITORNO
DOPO AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI. CHIUSURE E
DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI. DEVIAZIONI ANCHE PER LINEE BUS
412, 544 E 558.
INFINE ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO
CITTADINO CHE HA OSPITATO IERI LA FORMULA “E”.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMATTINA LA C. COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO
ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE ANCHE LE
LINEE BUS DI ZONA. SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A
PIAZZALE STURZO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma