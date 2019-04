Traffico Roma del 14-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 14:20 R.B.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DI MONTE

SAVELLO

PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA

CAPITALE;

CICOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO.

I PARTECIPANTI SONO PARTITI ALLE 14.00 DA PIAZZA PECCHIAI PER POI FARVI

RITORNO DOPO AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI. CHIUSURE E

DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 412, 544 E 558. IL TERMINE DELLA

MANIFESTAZIONE È PREVISTO PER LE 18:00 CIRCA

ALL’EUR È TERMINATA IERI LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI “FORMULA

E”.

SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE HA OSPITATO

L’EVENTO”.

CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMANI MATTINA VIA C. COLOMBO TRA VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE

ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE STURZO, FINO

A GIOVEDÌ 18 APRILE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma