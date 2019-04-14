Traffico Roma del 14-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 14:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DI MONTE
SAVELLO
PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA
CAPITALE;
CICOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO.
I PARTECIPANTI SONO PARTITI ALLE 14.00 DA PIAZZA PECCHIAI PER POI FARVI
RITORNO DOPO AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI. CHIUSURE E
DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 412, 544 E 558. IL TERMINE DELLA
MANIFESTAZIONE È PREVISTO PER LE 18:00 CIRCA
ALL’EUR È TERMINATA IERI LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI “FORMULA
E”.
SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE HA OSPITATO
L’EVENTO”.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMANI MATTINA VIA C. COLOMBO TRA VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE
ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE STURZO, FINO
A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma