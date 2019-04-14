Traffico Roma del 14-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 15:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE;
ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANUKARE LA CIRCOLAZIONE È
SCORREVOLE
A MONTESACRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN A INCIDENTE SU VIALE TIRRENO
ALL’ALTEZZA DI CORSO SEMPIONE.
IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA DI MONTE
SAVELLO: CI TROVIAMO NEI PRESSI DELL’ISOLA TIBERINA.
ALL’ARDEATINO IL TRAFFICO È RALLENTATO PROPRIO SULLA VIA ARDEATINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA MURATA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE.
A CENTOCELLE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO
CHE, PARTITO ALLE 14:00 DA PIAZZA PECCHIAI VI FARÀ RITORNO DOPO AVER
PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL
PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
CAMBIAMENTO DI PERCIORSO ANCHE PER LE LINEE BUS 412, 544 E 558. IL
TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE È PREVISTO PER LE 18:00 CIRCA.
ALL’EUR È TERMINATA IERI LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI “FORMULA
E”.
SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE HA OSPITATO
L’EVENTO”.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMANI MATTINA VIA C. COLOMBO TRA VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE
ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE STURZO, FINO
A GIOVEDÌ 18 APRILE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma