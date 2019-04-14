Traffico Roma del 14-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 16:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA SULLE STRADE DELLA CAPITALE; NON CI SONO INFATTI
SEGNALAZIONI DI RILIEVO.
ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È
SCORREVOLE.
A CENTOCELLE È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO:
I PARTECIPANTI SONO PARTITI DA PIAZZA PECCHIAI E VI FARANNO RITORNO DOPO
AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI, IL TERMINE È PREVISTO PER
LE 18:00
CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORETO.
CAMBIAMENTO DI PERCIORSO ANCHE PER LE LINEE BUS 412, 544 E 558.
ALL’EUR È TERMINATA IERI LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI “FORMULA
E”.
SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE HA OSPITATO
L’EVENTO”.
CHIUSA FINO ALLE 05.30 DI DOMANI MATTINA VIA C. COLOMBO TRA VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIATE
ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA A PIAZZALE STURZO, FINO
A GIOVEDÌ 18 APRILE.
INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE
FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI – BARBERINI-
VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma