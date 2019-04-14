Traffico Roma del 14-04-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 17:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE da VIA
CASILINA a VIA TUSCOLANA
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA. DA CASTEL DI
DECIMA A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL
ROMANO IN DIREZIONE ROMA.
POSSIBILI DIFFICLTà DI CIRCLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA A A CENTOCELLE PER
UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE STA GIUNGENZO IN PIAZZA PIO PECCHIAI DOPO
AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI.
CHIUSURE E DEVIAZIONI E CAMBIAMENTO DI PERCIORSO PER LE LINEE BUS 412, 544
E 558.
ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
IERI HA OSPITATO LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI FORMULA E
VIA C. COLOMBO RIMARRà CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLE 5,30 DI DOMANI TRA
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.
SPOSTATO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA
SU PIAZZALE STURZO.
INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE
FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI – BARBERINI-
VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma