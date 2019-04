Traffico Roma del 14-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 17:20 R.B.



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE da VIA

CASILINA a VIA TUSCOLANA

A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA. DA CASTEL DI

DECIMA A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL

ROMANO IN DIREZIONE ROMA.

POSSIBILI DIFFICLTà DI CIRCLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA A A CENTOCELLE PER

UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE STA GIUNGENZO IN PIAZZA PIO PECCHIAI DOPO

AVER PERCORSO VIA ROMOLO BALZANI E VIA FERRAIOLI.

CHIUSURE E DEVIAZIONI E CAMBIAMENTO DI PERCIORSO PER LE LINEE BUS 412, 544

E 558.

ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE

IERI HA OSPITATO LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI FORMULA E

VIA C. COLOMBO RIMARRà CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLE 5,30 DI DOMANI TRA

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.

SPOSTATO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA

SU PIAZZALE STURZO.

INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO LINEA A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE

FERMATE. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI – BARBERINI-

VIA VENETO E FLAMINIO.

