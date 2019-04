Traffico Roma del 14-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 18:20 R.B.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO

SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE SU VIALE CASTRENSE.

PIOGGIA E GRANDINE STANNO INTERESSANDO GRAN PARTE DELL’INTERLAND

CAPITOLINO, IN PARTICOLARE LA ZONA SUD.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA IL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO E L’USCITA PER LA ROMA NAPOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DELLA ROMA FIUMICINO TRA

L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E L’EUR.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI

DECIMA VERSO ROMA .

ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE

IERI HA OSPITATO LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI FORMULA E

VIA C. COLOMBO RIMARRÀ CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLE 5,30 DI DOMANI TRA

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.

SPOSTATO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA

SU PIAZZALE STURZO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma