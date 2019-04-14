Traffico Roma del 14-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 18:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE SU VIALE CASTRENSE.
PIOGGIA E GRANDINE STANNO INTERESSANDO GRAN PARTE DELL’INTERLAND
CAPITOLINO, IN PARTICOLARE LA ZONA SUD.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA IL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO E L’USCITA PER LA ROMA NAPOLI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DELLA ROMA FIUMICINO TRA
L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E L’EUR.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA .
ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
IERI HA OSPITATO LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI FORMULA E
VIA C. COLOMBO RIMARRÀ CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLE 5,30 DI DOMANI TRA
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.
SPOSTATO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA
SU PIAZZALE STURZO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma