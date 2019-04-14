Traffico Roma del 14-04-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 19:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTANO DISAGI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ A CAUSA DEI RIENTRI DI QUANTI
HANNO TRASCORSO IL FINE SETTIMANA FUORI PORTA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER
IL MALTEMPO, MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO UN PO’ TUTTO L’HINTERLAND
CAPITOLINO CON PIOGGE E ROVESCI.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENTAMENTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO DI
IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE;
SUL RACCORDO LA SITUAZIONE STA LENTAMENTE MIGLIORANDO, TUTTAVIA NELLA ZONA
SUD RESTANO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA CASILINA.
IN CARREGGIATA INTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE DALL’USCITA ROMA NAPOLI SINO
ALLA VIA ARDEATINA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO ALLLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO A PARTIRE DALL’USCITA PARCO DE
MEDICI SINO ALLA ZONA DELL’EUR.
PERMANGONO DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI DA
MONTE D’ORO SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE.
ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE
IERI HA OSPITATO LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI FORMULA E
VIA C. COLOMBO RIMARRÀ CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLE 5,30 DI DOMANI TRA
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.
SPOSTATO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA
SU PIAZZALE STURZO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma