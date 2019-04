Traffico Roma del 14-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 19:20 R.B.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RESTANO DISAGI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ A CAUSA DEI RIENTRI DI QUANTI

HANNO TRASCORSO IL FINE SETTIMANA FUORI PORTA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER

IL MALTEMPO, MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO UN PO’ TUTTO L’HINTERLAND

CAPITOLINO CON PIOGGE E ROVESCI.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENTAMENTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO DI

IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE;

SUL RACCORDO LA SITUAZIONE STA LENTAMENTE MIGLIORANDO, TUTTAVIA NELLA ZONA

SUD RESTANO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO

PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA CASILINA.

IN CARREGGIATA INTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE DALL’USCITA ROMA NAPOLI SINO

ALLA VIA ARDEATINA.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO ALLLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO A PARTIRE DALL’USCITA PARCO DE

MEDICI SINO ALLA ZONA DELL’EUR.

PERMANGONO DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI DA

MONTE D’ORO SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE.

ALL’EUR SONO IN CORSO I LAVORI DI SMONTAGGIO DEL CIRCUITO CITTADINO CHE

IERI HA OSPITATO LA SECONDA EDIZIONE DE GRAN PREMIO DI FORMULA E

VIA C. COLOMBO RIMARRÀ CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLE 5,30 DI DOMANI TRA

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA.

SPOSTATO FINO A GIOVEDÌ 18 APRILE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA

SU PIAZZALE STURZO.

