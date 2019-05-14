Traffico Roma del 14-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 07.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT CODE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST DIREZIONE TANGENZIALE .
GIA’ PRIME CODE SU QUEST’ULTIMA DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO IL FORO ITALICO.
CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE AL MOMENTO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA CASILINA E LA’ARDEATINA.
CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A
VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E SULLA PONTINA DALLO SV DI MONTE D’ORO A
VIA DI DECIMA
DALLE 5 DI QUESTA MATTINA SEGNALIAMO UN DVIETO DI TRANSITO ALL’EUR IN
PIAZZA DELLA STAZIONE ENRICO FERMII PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEMA
DELL’ENI, FINO A CESSATE ESIGENZE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma