Traffico Roma del 14-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 07.50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT ANCHE CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE TANGENZIALE .
GIA’ PRIME CODE SU QUEST’ULTIMA DALLA BATTERIA NOMENTANA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO IL FORO ITALICO. E DA VIA RENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO
SAN GIOVANNI.
CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE AL MOMENTO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA CASILINA E LA’ARDEATINA. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA,
ALL’ALT DELL’AURELIA DALLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE E DALLA LAURENTINA
ALL’ARDEATINA DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA
CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A
VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE, SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA
CASAL DEI PAZZI E SULLA PONTINA DALLO SV DI MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA
ANCORA SU VIA C. COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
DALLE 5 DI QUESTA MATTINA SEGNALIAMO UN DVIETO DI TRANSITO ALL’EUR IN
PIAZZA DELLA STAZIONE ENRICO FERMII PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEMA
DELL’ENI, FINO A CESSATE ESIGENZE
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.00 DI IN PIAZZA DI MONTE CITORIO.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO
PER LE ORE 13.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma