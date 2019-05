Traffico Roma del 14-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 08.20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT INCOLONNAMENTI COME DI CONSUETO IN QUESTE

ORE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE TANGENZIALE .

GIA’ CODE SU QUEST’ULTIMA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA

MOSCHEA, ANCHE PER UN NCIDENTE AVVENTO TRA VIA DELLE VALLI E LA BATTERIA

NOMENTANA VERSO IL FORO ITALICO. ED ANCORA DA VIA PRENESTINA A VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA.

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA,

DALLA MAGLIANA A TRATTI FINO ALL’ARDEATINA E DALL’AS CASILINA ALLA

TIBURTINA

CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A

VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA

DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE, SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA

CASAL DEI PAZZI E

ANCORA SU VIA C. COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE

MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.00 DI IN PIAZZA DI MONTE CITORIO.

POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO

PER LE ORE 13.00.

OGGI E DOMANI , IN OCCASIONE DELLA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, SONO

PREVISTE ALCUNE MODIFICHE ALLA VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA

PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIZIONI

PER LE LINEE BUS

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma