Traffico Roma del 14-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 08.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT INCOLONNAMENTI COME DI CONSUETO IN QUESTE
ORE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE TANGENZIALE .
GIA’ CODE SU QUEST’ULTIMA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA
MOSCHEA, ANCHE PER UN NCIDENTE AVVENTO TRA VIA DELLE VALLI E LA BATTERIA
NOMENTANA VERSO IL FORO ITALICO. ED ANCORA DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA.
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA,
DALLA MAGLIANA A TRATTI FINO ALL’ARDEATINA E DALL’AS CASILINA ALLA
TIBURTINA
CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A
VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE, SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA
CASAL DEI PAZZI E
ANCORA SU VIA C. COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.00 DI IN PIAZZA DI MONTE CITORIO.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO
PER LE ORE 13.00.
OGGI E DOMANI , IN OCCASIONE DELLA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, SONO
PREVISTE ALCUNE MODIFICHE ALLA VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA
PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIZIONI
PER LE LINEE BUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma