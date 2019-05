Traffico Roma del 14-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 09.20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT INCOLONNAMENTI COME DI CONSUETO IN QUESTE

ORE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CETNTRO E DA TOGLIATTI AL

RACCORDO VERSO FUORI CITTA’

SULLA TANGENZIALE .CODE DA VIA TIBURTINA A VIALE DELLA MOSCHEA, ANCHE PER

UN NCIDENTE AVVENTO TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA VIA DEI MONTI TIBURTINI

VERSO SAN GIOVANNI.

CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZ

ROMA ORD E LA BUFALOTTA E PER UN INCIDENTE PRECEDENTE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LA PRENESTINA ALL’ARDEATINA

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA,PER UN INCIDENTE CODE DALLA AURELIA

FINO ALL’ARDEATINA E DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA

CODE ANCHE SULL’AUTOSTR PER L’APT DI FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA

MAGLIAN VERSO L’EUR

CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A

VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA

DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE, SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA

CASAL DEI PAZZI E

ANCORA SU VIA C. COLOMBO D E TRA VIA PONTINA E VIA DELL’OCEANO ATLANITOC A

VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE

OGGI E DOMANI , IN OCCASIONE DELLA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, SONO

PREVISTE ALCUNE MODIFICHE ALLA VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA

PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIZIONI

PER LE LINEE BUS

