Traffico Roma del 14-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 09.20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT INCOLONNAMENTI COME DI CONSUETO IN QUESTE
ORE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CETNTRO E DA TOGLIATTI AL
RACCORDO VERSO FUORI CITTA’
SULLA TANGENZIALE .CODE DA VIA TIBURTINA A VIALE DELLA MOSCHEA, ANCHE PER
UN NCIDENTE AVVENTO TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA VIA DEI MONTI TIBURTINI
VERSO SAN GIOVANNI.
CI SPOSTIAMO SUL GRA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZ
ROMA ORD E LA BUFALOTTA E PER UN INCIDENTE PRECEDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LA PRENESTINA ALL’ARDEATINA
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA,PER UN INCIDENTE CODE DALLA AURELIA
FINO ALL’ARDEATINA E DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA
CODE ANCHE SULL’AUTOSTR PER L’APT DI FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA
MAGLIAN VERSO L’EUR
CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A
VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE, SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA
CASAL DEI PAZZI E
ANCORA SU VIA C. COLOMBO D E TRA VIA PONTINA E VIA DELL’OCEANO ATLANITOC A
VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
OGGI E DOMANI , IN OCCASIONE DELLA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, SONO
PREVISTE ALCUNE MODIFICHE ALLA VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA
PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIZIONI
PER LE LINEE BUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma