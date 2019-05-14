Traffico Roma del 14-05-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 09.50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO.
SULLA TANGENZIALE .CODE PER UN INCIDENTE DA VIA TIBURTINA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI E CODE TRA VIA DELLA CAMILUCCIA VIA DEI MONTI TIBURTINI
VERSO SAN GIOVANNI.
SUL GRA CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’AS
CASILINA ALL’ARDEATINA
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, ER UN INCIDENTE CODE DALALL’AKT DEL
VIVIO PER LA A24.
LUNGHE CODE ANCHE SULL’AUTOSTR PER L’APT DI FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA
DELLA MAGLIAN VERSO L’EUR
CODE A TRATTI VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A
VIA AURELIA ANTICA, SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
DA VILLA SPADA ALLA TANG., SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA CASAL DEI
PAZZI ED ANCORA SU VIA C. COLOMBO D E TRA VIA PONTINA E VIA DELL’OCEANO
ATLANITOC A VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DALLE 09.00 DI IN PIAZZA DI MONTE CITORIO.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA FINO A TERMINE EVENTO PREVISTO
PER LE ORE 13.00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma