Traffico Roma del 14-05-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR CERVARAE LA
TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO .
IN CITTA’ UN NCIDENTE CI VIENE SEGNALTO IN VIA DELLA BALDUINA IN
PROSSIMITA’ DI VIA GIANCARLO BITOSSI VERSO VIA TRIONFALE
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA SULLE LINEE TRAM 5 E 14 CHE IN DIREZIONE DEL
CENTRO CHE LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE. PER TERMINI SI POSSONO
UTILIZZARE LE LINNE 50 E 105
ANTICIPIAMO CHE DOMANI MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI SVOLGERÀ
PRESSO LO STADIO OLIMPICOLA FINALE DI COPPA ITALIA. I BIANCO CELESTI
INCONTRERANNO L’ ATALANTA.”
ALL’EVENTO PARTECIPERANNO MIGLIAIA DI TIFOSI.- AL FINE DI GARANTIRE UN
REGOLARE ALLONTANAMENTO DALL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO DIVERSE LE MISURE
ALLA VIABILITA’ :
DALLE 16, SONO PREVISTE LE CHIUSURE AL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE
MARESCIALLO CADORNA, PONTE DUCA D’AOSTA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, TRA
PIAZZALE LAURO DE BOSIS E LARGO MARESCIALLO DIAZ; SUL LUNGOTEVERE OBERDAN
ED ANCORA SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.
DURANTE IL DEFLUSSO, CI SARÀ UN TEMPORANEO SENSO UNICO SUL LUNGOTEVERE
DIAZ E SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA PONTE MILVIO IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE EST.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma