Traffico Roma del 14-05-2019 ore 11:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR CERVARAE LA

TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO .

IN CITTA’ UN NCIDENTE CI VIENE SEGNALTO IN VIA DELLA BALDUINA IN

PROSSIMITA’ DI VIA GIANCARLO BITOSSI VERSO VIA TRIONFALE

PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA SULLE LINEE TRAM 5 E 14 CHE IN DIREZIONE DEL

CENTRO CHE LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE. PER TERMINI SI POSSONO

UTILIZZARE LE LINNE 50 E 105

ANTICIPIAMO CHE DOMANI MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ALLE 20.45 SI SVOLGERÀ

PRESSO LO STADIO OLIMPICOLA FINALE DI COPPA ITALIA. I BIANCO CELESTI

INCONTRERANNO L’ ATALANTA.”

ALL’EVENTO PARTECIPERANNO MIGLIAIA DI TIFOSI.- AL FINE DI GARANTIRE UN

REGOLARE ALLONTANAMENTO DALL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO DIVERSE LE MISURE

ALLA VIABILITA’ :

DALLE 16, SONO PREVISTE LE CHIUSURE AL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE

MARESCIALLO CADORNA, PONTE DUCA D’AOSTA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, TRA

PIAZZALE LAURO DE BOSIS E LARGO MARESCIALLO DIAZ; SUL LUNGOTEVERE OBERDAN

ED ANCORA SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA.

DURANTE IL DEFLUSSO, CI SARÀ UN TEMPORANEO SENSO UNICO SUL LUNGOTEVERE

DIAZ E SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA PONTE MILVIO IN DIREZIONE DELLA

TANGENZIALE EST.

