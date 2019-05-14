Traffico Roma del 14-05-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITA MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 ORE 12:20
LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA. DALLE 22 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, USCITA
OBBLIGATORIA IN VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, PROVENENDO DA VIA SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
LA LEGGENDARIA CORSA AUTOMOBILISTICA “1000 MIGLIA”, TORNA NELLA CAPITALE
DURANTE LA TAPPA DEL 16 MAGGIO.
GIà DALLE 7.00 DI QUESTA MATTINA, CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL CENTRO
STORICO, TRA LE QUALI: PIAZZALE DEL BRASILE, VIA VITTORIO VENETO, VIA
SICILIA E VIA LOMBARDIA.
PROSEGUONO FINO AL 18 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO
SEMAFORICO DI PONTE UMBERTO I. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO,
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CON DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E DISAGI NELLE ORE
DI PUNTA.
RICORDIAMO CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE VIA DI MONTE BRIANZO ALTEZZA VIA
GIUSEPPE ZANARDELLI.
DOMANI, MERCOLEDì 15 MAGGIO, ALLE 20.45 APPUNTAMENTO CON LA FINALE DI COPPA
ITALIA. ALL’OLIMPICO IN CAMPO LAZIO-ATALANTA. DALLE 16 CHIUSE ALCUNE ZONE
DEL LUNGOTEVERE VICINE LO STADIO E DURANTE IL DEFLUSSO, TRANSITO CON SENSO
UNICO SUL LUNGOTEVERE DIAZ E SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA PONTE MILVIO IN
DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma