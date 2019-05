Traffico Roma del 14-05-2019 ore 12:30

ROMA INFOMOBILITA MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 ORE 12:20

LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

INTERNA. DALLE 22 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, USCITA

OBBLIGATORIA IN VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, PROVENENDO DA VIA SALARIA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

LA LEGGENDARIA CORSA AUTOMOBILISTICA “1000 MIGLIA”, TORNA NELLA CAPITALE

DURANTE LA TAPPA DEL 16 MAGGIO.

GIà DALLE 7.00 DI QUESTA MATTINA, CHIUSE AL TRAFFICO DIVERSE VIE DEL CENTRO

STORICO, TRA LE QUALI: PIAZZALE DEL BRASILE, VIA VITTORIO VENETO, VIA

SICILIA E VIA LOMBARDIA.

PROSEGUONO FINO AL 18 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO

SEMAFORICO DI PONTE UMBERTO I. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CON DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E DISAGI NELLE ORE

DI PUNTA.

RICORDIAMO CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE VIA DI MONTE BRIANZO ALTEZZA VIA

GIUSEPPE ZANARDELLI.

DOMANI, MERCOLEDì 15 MAGGIO, ALLE 20.45 APPUNTAMENTO CON LA FINALE DI COPPA

ITALIA. ALL’OLIMPICO IN CAMPO LAZIO-ATALANTA. DALLE 16 CHIUSE ALCUNE ZONE

DEL LUNGOTEVERE VICINE LO STADIO E DURANTE IL DEFLUSSO, TRANSITO CON SENSO

UNICO SUL LUNGOTEVERE DIAZ E SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA PONTE MILVIO IN

DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma