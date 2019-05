Traffico Roma del 14-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 11:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IN CITTA’ UN I NCIDENTE CI VIENE SEGNALTO IN VIA CASSIA ALL’INTERSEZIONE

CON VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI.

UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI

ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE PINO PASCALI VERSO VIA TIBURTINA

RALLENTAMENTI SUL LUGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR

VERSO PONTE FLAMINIO

PRIPISTINATE SULL’INTERO PERCORSO LE LINEE TRAM 5 E 14

E’ IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76° EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS.

FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU

LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO

DIAZ.

DOMANI SERA FINALE DI COPPA ITALIA, ALLE 20,45 IN CAMPO I BIANCO-CELESTI

CON L’ATALANTA. INTERVERRANO MIGLIAIA DI TIFOSI. DALLE 16 INPROGRAMMA

CHIUSURE AD HOC NELL’AREA TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E PIAZZALE

CLODIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma