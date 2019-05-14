Traffico Roma del 14-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IN CITTA’ UN I NCIDENTE CI VIENE SEGNALTO IN VIA CASSIA ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI.
UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE PINO PASCALI VERSO VIA TIBURTINA
RALLENTAMENTI SUL LUGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR
VERSO PONTE FLAMINIO
PRIPISTINATE SULL’INTERO PERCORSO LE LINEE TRAM 5 E 14
E’ IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76° EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS.
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
DOMANI SERA FINALE DI COPPA ITALIA, ALLE 20,45 IN CAMPO I BIANCO-CELESTI
CON L’ATALANTA. INTERVERRANO MIGLIAIA DI TIFOSI. DALLE 16 INPROGRAMMA
CHIUSURE AD HOC NELL’AREA TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E PIAZZALE
CLODIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma