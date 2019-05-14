Traffico Roma del 14-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’ , RALLENTAMENTI SU VIA DI PORTONACCIO IN
PROSSIMITA’ DI LARGO DOMENICO DE DOMINICIS, SU VIA DI MONTE VERDE ALTEZZA
PIAZZA CARLO ALBERTO SCOTTI, SU VIA GARIBALDI ALL’INCORCIO CON VIA GOFFREDO
MAMELI E POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO
SEVERO
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA VERMICINO IN
USCITA DA ROMA
BREVI CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
ALTEZZA ROMA FIUMICINO
E’ IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76° EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS.
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
SI LAVORA DI NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE
ORE 22,00 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DELLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SARANNOI CHIUSE ANCHE
TUTTE LE RAMPE DI IMMISSIONE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA
SALARIA DOVRA’ USCIRE OBBLIGATORIAMENTE SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma