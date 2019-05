Traffico Roma del 14-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 15:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’ , RALLENTAMENTI SU VIA DI PORTONACCIO IN

PROSSIMITA’ DI LARGO DOMENICO DE DOMINICIS, SU VIA DI MONTE VERDE ALTEZZA

PIAZZA CARLO ALBERTO SCOTTI, SU VIA GARIBALDI ALL’INCORCIO CON VIA GOFFREDO

MAMELI E POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO

SEVERO

ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA VERMICINO IN

USCITA DA ROMA

BREVI CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

ALTEZZA ROMA FIUMICINO

E’ IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76° EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS.

FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU

LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO

DIAZ.

SI LAVORA DI NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE

ORE 22,00 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DELLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SARANNOI CHIUSE ANCHE

TUTTE LE RAMPE DI IMMISSIONE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA

SALARIA DOVRA’ USCIRE OBBLIGATORIAMENTE SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.

