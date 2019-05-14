Traffico Roma del 14-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 16:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE RALLENTAMENTI
E CODE PER INCIDENTE TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI ROMA SUD NELLE DUE
DIREZIONI
SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’
DI VIA DI MEZZOCAMMINO
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FORZA
D’AGRO’
INCIDENTE ANCHE SUL LUNTOTEVERE MARESCIALLO DIAZ
E SU VIALE DI OTR DI QUINTO TRA VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO E VIA DEL
FORO ITALICO VERSO VIA FLMANIA
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA SALARIA
VERSO LO STADIO E DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI
DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO E LAVORI FILE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
FILE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma