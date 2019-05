Traffico Roma del 14-05-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 16:50 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

DISAGI PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE RALLENTAMENTI

E CODE PER INCIDENTE TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI ROMA SUD NELLE DUE

DIREZIONI

SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’

DI VIA DI MEZZOCAMMINO

ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FORZA

D’AGRO’

INCIDENTE ANCHE SUL LUNTOTEVERE MARESCIALLO DIAZ

E SU VIALE DI OTR DI QUINTO TRA VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO E VIA DEL

FORO ITALICO VERSO VIA FLMANIA

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA SALARIA

VERSO LO STADIO E DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI

DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO E LAVORI FILE LUNGO LE DUE CARREGGIATE

TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

FILE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma