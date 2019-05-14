Traffico Roma del 14-05-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’ DI VIA
DI MEZZOCAMMINO
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FORZA
D’AGRO’
INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ
E SU VIALE DI TOR DI QUINTO TRA VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO E VIA DEL
FORO ITALICO VERSO VIA FLMANIA
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA SALARIA
VERSO LO STADIO E DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI
DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO E LAVORI FILE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
FILE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ANAGNINA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma