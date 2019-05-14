Traffico Roma del 14-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA TUSCOLA, PER TRAFFICO E LAVORI FILE LUNGO LE DUE
CARREGGIATE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E
SVINCOLO A24
PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’ DI VIA
DI MEZZOCAMMINO
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FORZA
D’AGRO’
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA SALARIA
VERSO LO STADIO E DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI
DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
E SULLA TANGENZIALE SI LAVORA DI NOTTE, CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE ORE
22,00 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DELLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SARANNOI CHIUSE ANCHE
TUTTE LE RAMPE DI IMMISSIONE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA
SALARIA DOVRA’ USCIRE OBBLIGATORIA SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma