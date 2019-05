Traffico Roma del 14-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 18:20 SC

A CENTOCELLE PER INCIDENTE E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA DELL

AZALEE TRA VIA DEI PLATANI A VIA DELLE ROBINIE. INCIDNETE ANCHE SU VIA DEI

PLATANI RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA TOR DE’ SCHIAVI

SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’

DI VIA DI MEZZOCAMMINO

ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FORZA

D’AGRO’

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO ROMA CENTRO

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SA NGIOVANNI TRA

CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E

LO SVINCOLO A24

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA

ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLA, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA

E SALARIA E TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24

TORNIAMO SULLA TANGENZIALE, SI LAVORA DI NOTTE, CON CHIUSURA A PARTIRE

DALLE ORE 22,00 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DELLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SARANNO CHIUSE ANCHE

TUTTE LE RAMPE DI IMMISSIONE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA

SALARIA DOVRA’ USCIRE OBBLIGATORIA SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.

E’ TUTTO

