Traffico Roma del 14-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 18:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A CENTOCELLE PER INCIDENTE E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA DELL
AZALEE TRA VIA DEI PLATANI A VIA DELLE ROBINIE. INCIDNETE ANCHE SU VIA DEI
PLATANI RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA TOR DE’ SCHIAVI
SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’
DI VIA DI MEZZOCAMMINO
ALTRO INCIDENTE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA FORZA
D’AGRO’
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO ROMA CENTRO
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SA NGIOVANNI TRA
CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E
LO SVINCOLO A24
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLA, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA
E SALARIA E TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24
TORNIAMO SULLA TANGENZIALE, SI LAVORA DI NOTTE, CON CHIUSURA A PARTIRE
DALLE ORE 22,00 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DELLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SARANNO CHIUSE ANCHE
TUTTE LE RAMPE DI IMMISSIONE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA
SALARIA DOVRA’ USCIRE OBBLIGATORIA SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma