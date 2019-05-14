Traffico Roma del 14-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 19:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI IN PROSSIMITA’ DI
VIA FORZA D’AGRO’ NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGATA
FINOCCHIO.
INCIDENTE ANCHE SU C.SO DI FRANCIA ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA NUOVA IN
DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
TRAFFICO CHE E’ INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE IN FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER
LA A24 RM-TE.
SEMPRE SULLA TANGENZIALE, SI LAVORA DI NOTTE, CON CHIUSURA A PARTIRE
DALLE ORE 22,00 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DELLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SARANNO CHIUSE ANCHE
TUTTE LE RAMPE DI IMMISSIONE. TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA
SALARIA DOVRA’ USCIRE OBBLIGATORIAMENTE SU VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma