Traffico Roma del 14-05-2019 ore 20:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 16.15

RESTANO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE,

INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI

CASAL PALOCCO, IN DIREZIONE DI OSTIA.

SULLA VIA APPIA RESTANO CODE DAL RACCORDO ALLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTÀ.

È PARTITA DA CIRCA MEZZ’ORA PIAZZA DELLA REPUBBLICA LA MANIFESTAZIONE

DIRETTA VERSO SAN GIOVANNI, PREVISTE INTERRUZIONI PER IL TRAFFICO LUNGO

ALCUNE STRADE A RIDOSSO DI VIA CAVOUR, VIA MERULANA E VIA EMANUELE

FILIBERTO. DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

È STATO RIPRISTINATO IL SERVIZIO DEL TRAM DELLE LINEE 3 E 19, SERVIZIO GIÀ

SOSPESTO A CAUSA DI UN TRAM GUASTO IN PIAZZA UNGHERIA.

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA È STATA

RIAPERTA, MENTRE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA E

BARBERINI. RESTA, QUINDI, IN FUNZIONE LA LINEA BUS DI SUPPORTO TERMINI-

BARBERINI-VIA VENETO-PIAZZALE FLAMINIO

