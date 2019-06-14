Traffico Roma del 14-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA
A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASILINA ALL’APPIA,
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA SEMPRE DALLA CASILINA SINO AL BIVIO PER L’A24
ROMA-TERAMO.
A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SULL’APPIA ANTICA DA VIA APPIA PIGNATELLI A
VIALE DI PORTA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VIA
DELLE CAPANNELLE, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA
CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, TUTTO VERSO LA
CAPITALE.
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA–CIVITAVECCHIA, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA:
RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma