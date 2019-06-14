Traffico Roma del 14-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN
CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA
A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, E SULL’AURELIA
ANTICA DALLA VIA AURELIA SINO A VIA DI TORRE ROSSA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, INCOLONNAMENTI A
TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO STADIO
OLIMPICO DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASILINA ALL’APPIA,
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA SEMPRE DALLA CASILINA SINO AL BIVIO PER L’A24
ROMA-TERAMO, E DALLA TRIONFALE A VIA DEL PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SULL’APPIA ANTICA DA VIA APPIA PIGNATELLI A
VIALE DI PORTA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E
VITINIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA–CIVITAVECCHIA, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA: RITARDI
FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma