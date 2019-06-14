Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI
DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’ URBE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, INCOLONNAMENTI A
TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO STADIO
OLIMPICO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASILINA ALL’APPIA,
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA, DALLA CASSIA
BIS ALLA CASSIA E DALLA TRIONFALE A VIA DEL PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SULL’APPIA ANTICA DA VIA DELLA CAFFARELLA A
VIALE DI PORTA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
RIMANIAMO IN ZONA: PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE
VIA DI TOR CARBONE , FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI, E VIA ERODE ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA
IN DIREZIONE VIA LAURENTINA,
INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E
VITINIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA–CIVITAVECCHIA, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA: RITARDI
FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma