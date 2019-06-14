Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA
PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
TEHERAN, E SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH.
ALLE PORTE DI ROMA EST INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI COLLE
MONFORTANI; ALTRO INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITÀ DEL GRA:
CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO CITTÀ.
PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE,
FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE
ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA
LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA
DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASILINA
ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA VIA
DEL MARE, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA E
DALLA CASSIA BIS ALLA CASSIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma