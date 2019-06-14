Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SONO ANCORA TRAFFICATE TUTTE LE PRINCNIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTÀ.
LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA
PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA
NAZARETH.
PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE,
FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE
ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA
LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA
DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASILINA
ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA VIA DEL MARE ALLA
TUSCOLANA.
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA–CIVITAVECCHIA, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA: RITARDI
FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma