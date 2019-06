Traffico Roma del 14-06-2019 ore 11:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI

GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO DI FRANCIA, E

SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE,

FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE

ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA

LAURENTINA.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO

PER LA TANGENZIALE EST.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI

DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E BIVIO A24

ROMA-TERAMO, E TRA APPIA E ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA

DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA–CIVITAVECCHIA, PER UN

INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA: RITARDI

FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma