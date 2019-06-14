Traffico Roma del 14-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI
GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO DI FRANCIA, E
SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE,
FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE
ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA
LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI
DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E BIVIO A24
ROMA-TERAMO, E TRA APPIA E ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA
DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA–CIVITAVECCHIA, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA: RITARDI
FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma